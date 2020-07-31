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Су-27 перехватил самолеты ВМС и ВВС США над Черным морем

Силовые структуры » Министерство обороны

30 июля средствами ПВО над нейтральными водами Черного моря были обнаружены две движущиеся к госгранице РФ воздушные цели.

видео Минобороны

Об этом сообщило Минобороны России.

Как следует из сообщения ведомства, на перехват был поднят дежурный истребитель Су-27, который, приблизившись на безопасное расстояние, идентифицировал "чужаков" как

  • стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США,
  • самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

"Нарушения госграницы РФ американскими самолетами-разведчиками не допущено", — сообщают военные.

Напомним, что в настоящее время в акватории Черного моря проходят военные учения НАТО и Украины.

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