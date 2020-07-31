Су-27 перехватил самолеты ВМС и ВВС США над Черным морем

30 июля средствами ПВО над нейтральными водами Черного моря были обнаружены две движущиеся к госгранице РФ воздушные цели.
Об этом сообщило Минобороны России.
Как следует из сообщения ведомства, на перехват был поднят дежурный истребитель Су-27, который, приблизившись на безопасное расстояние, идентифицировал "чужаков" как
"Нарушения госграницы РФ американскими самолетами-разведчиками не допущено", — сообщают военные.
Напомним, что в настоящее время в акватории Черного моря проходят военные учения НАТО и Украины.
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