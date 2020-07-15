Украина ведет флот НАТО к Крыму

Военные НАТО начинают в Черном море международные учения «Си Бриз - 2020». Украина, получившая недавно новый статус с отношениях с Альянсом, участвует в них по Программе расширенных возможностей, но как "младший брат". Естественно, пытаясь таким образом напугать, разозлить и спровоцировать Россию.

Сообщается, что министр обороны Украины Андрей Таран не так давно провел телефонные переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны говорили о партнерстве и о реформах.

Такую же тему обсуждала в ходе визита в штаб-квартиру НАТО вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Краткое резюме этого визита звучит так: присоединение Украины к Программе расширенных возможностей «является признанием вклада страны в евро-атлантическую безопасность».

В Киеве заявили, что "Украина придерживается стратегического курса на полноправное членство в НАТО". Хотя выданный Украине статус партнера по ПРВ никак не связан с перспективами вступления в альянс.

Визит Стефанишиной скорее обозначил «преданность НАТО принципам суверенитета и территориальной целостности Украины». Союзники свысока похвалили Украину за стремление к мирному урегулированию конфликта на востоке страны, а также напомнили о важности проведения внутренних реформ - например, посоветовали разобраться с колоссальной коррупцией.

Вышеупомянутые учения «Си Бриз» в этом году впервые пройдут в рамках нового украинского статуса. Некоторые изменения в характер учений внесла пандемия - пересмотрен формат и масштаб учений. Как писали авторы телеграм-канала "Военный обозреватель", «Руководитель учений Sea Breeze 2020 с украинской стороны капитан 1 ранга Алексей Доскато рассказал журналистам о предстоящих в июле маневрах.

Учения в этом году пройдут в бесконтактном режиме. Из плана учений полностью исключена береговая фаза. Чтобы избежать контактов между военнослужащими также не будет развернут многонациональный штаб. На сегодняшний день о своём участии в предстоящих маневрах заявили представители 10 стран.

По словам собеседника издания АрмiяInform, международные учения в 2020 году ограничатся лишь морской фазой с привлечением авиации и продлятся одну неделю.

Корабли будут встречаться в определенной точке и отрабатывать мероприятия без контакта личного состава. Корабли стран-партнеров будут заходить в украинские порты исключительно по необходимости без контакта с гражданским населением.

В учениях также примут участие боевые корабли постоянной военно-морской группы НАТО, действующие в Чёрном море».

Таким образом, сухопутные подразделения не будут задействованы, а в Одессе не планируется развертывать международный штаб. В учениях 20-26 июля примут участие только военные корабли и авиация, среди них - постоянная группа кораблей НАТО.

Напомним, в начале июля в Черное море зашли четыре корабля противоминной группы НАТО: турецкий тральщик TCG Amasra (М 266), испанский - ESPS Tambre (М 33), итальянский - ITS Gaeta (5554) и флагман группы - корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470). К ним должны присоединиться американские, румынские, болгарские суда, а также испанские и итальянские военные.

"Вы знаете о том, что на учения в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей НАТО. Все необходимые действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит", - заявлял Сергей Шойгу еще в далеком 2017 году.

"Боевые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, тут же оказываются "на карандаше" российских радаров и на прицеле береговых "Балов, "Бастионов", кораблей и авиации Черноморского флота. И США так ведут российские корабли у своих границ",- ранее рассказывали в Генштабе.

"Боевые единицы, которые находятся в акватории, даже если бы захотели, не смогли бы нанести сверх-значительного ущерба Черноморскому флоту или территории России - более того, в случае агрессии в отношении России время их жизни составило бы 5-10 минут. Но Третьей мировой же не хочет никто",- сообщал ранее офицер ВМФ России.