Председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков оценил эффективность российских спецслужб, работающих на предотвращение терактов.
В 20-ю годовщину теракта на Пушкинской площади был проведен круглый стол "Эффективный антитеррор — тысячи спасённых жизней: уроки трагедий конца 90-х — начала 2000-х". Во время проведения собрания Цветков заявил, что сотрудники ФСБ за последние месяцы предотвратили порядка десяти терактов.
За последние десять лет спецслужбы в общей сложности пресекли 698 преступлений террористической направленности, 159 из которых могли стать терактами.
"Подчеркну, это стало возможным благодаря работе на опережение и применению новейших достижений науки и техники. Без этого невозможно бороться с современной преступностью", — заявил Цветков.
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