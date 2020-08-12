Эффективность спецслужб позволила спасти от терактов тысячи жизней

Председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков оценил эффективность российских спецслужб, работающих на предотвращение терактов.

В 20-ю годовщину теракта на Пушкинской площади был проведен круглый стол "Эффективный антитеррор — тысячи спасённых жизней: уроки трагедий конца 90-х — начала 2000-х". Во время проведения собрания Цветков заявил, что сотрудники ФСБ за последние месяцы предотвратили порядка десяти терактов.

За последние десять лет спецслужбы в общей сложности пресекли 698 преступлений террористической направленности, 159 из которых могли стать терактами.