Спецназ США действует в 22 африканских странах — это второе по величине военное присутствие после Ближнего Востока.

Вот только эта миссия "не рекламируется" — о ней мало знает не только мировая общественность, но и коренные жители.

Например, гибель четырех американских военных в засаде в Нигере в 2017 году стала неожиданностью для многих, в том числе членов сенатского комитета по вооруженным силам, которые даже не знали о присутствии американских сил в этой африканской стране.

Как следует из секретного документа Пентагона, попавшего журналистам Guardian, в прошлом году американские коммандос присутствовали в Алжире, Буркина Фасо, Ботсване, Камеруне, Кабо-Верде, Чаде, Кот-д'Ивуаре, Джибути, Египте, Эфиопии, Гане, Кении, Ливии, Мадагаскаре, Мали, Мавритании, Нигере, Нигерии, Сенегале, Сомали, Танзании и Тунисе — это почти 14% всего военного контингента США за рубежом.

