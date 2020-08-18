"Калашников" показал новый автомат под патрон калибра НАТО

На военно-техническом форуме, проведение которого запланировано на 23-29 августа в парке "Патриот" (Москва) оружейный концерн "Калашников" представит новинку — экспериментальный автомат АК-19.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Уникальность модели АК-19 в том, что он приспособлен для стрельбы пулями калибра НАТО — 5.56.

Длина ствола — 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г.

Все желающие смогут посмотреть на новый автомат в дни открытых посещений форума — 27-29 августа.