Блогера Андрея Пыжа подозревают в передаче секретных документов Украине

На блогера Андрея Пыжа завели уголовное дело из-за передачи Украине секретных документов о станциях московского метро.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ", — утверждает источник.

В экспертном центре, который находится в Тверской области, изучают документы, которые блогер передал украинской стороне.