США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.

Представитель СНБ Джон Уллиот заявил, что "российский броневик протаранил американскую военную машину, ранив американских солдат".

Белый дом после этого заявления назвал "небезопасным и непрофессиональным" поведением, столкновение военных патрулей двух стран на северо-востоке Сирии.

Напомним, как ранее сообщала "Правда.Ру", российские вертолёты во время патрулирования в районе населённого пункта Дерик жёстко сопроводили американские БТР в Сирии.

Комментируя инцидент, Совет национальной безопасности США (СНБ), рассказал, что "во время этого взаимодействия российская машина нанесла удар по коалиционному противоминному защищенному вездеходу (м-квадроциклу), в результате чего экипаж машины получил ранения".

"Для деэскалации ситуации коалиционный патруль покинул этот район. Небезопасные и непрофессиональные действия, подобные этому, представляют собой нарушение протоколов об урегулировании конфликтов, принятых Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года", — говорится в заявлении СНБ.

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на проект военного заявления, у четырех американских солдат было диагностировано легкое сотрясение мозга.

Бретт Макгарк, бывший спецпосланник США в антиигиловской коалиции, написал в Twitter: