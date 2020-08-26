Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента. Вертолёты зависли над машинами на минимальной высоте и сопроводили колонну на базу в Камышлы.
Инцидент произошёл 25 августа во время патрулирования в районе населённого пункта Дерик. Российский БТР зацепил американский бронемобиль. Во избежание конфликтов в ход вступили вертолёты, которые "охладили пыл" американцев.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.