Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии

Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента. Вертолёты зависли над машинами на минимальной высоте и сопроводили колонну на базу в Камышлы.

Инцидент произошёл 25 августа во время патрулирования в районе населённого пункта Дерик. Российский БТР зацепил американский бронемобиль. Во избежание конфликтов в ход вступили вертолёты, которые "охладили пыл" американцев.