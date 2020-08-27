ССО готовятся к командировке в Белоруссию

Силы специальных операций (ССО) в случае необходимости отправятся в Белоруссию. К командировке в Минск сотрудники ССО готовятся более недели, сообщает проект @wargonzo со ссылкой на источники в Генштабе МО.

Ранее Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к нему с просьбой создать резерв из правоохранительных органов для помощи республике. Появление российских силовиков в Минске возможно в том случае, если будет угроза появления на улицах экстремистов.

Отметим, ССО принимали участие в воссоединении Крыма с Россией в 2014 году. Бойцов в том числе этого подразделения прозвали "вежливыми людьми".