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США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman-3

Силовые структуры » Министерство обороны

США в среду провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной боеголовкой многократного повторного входа, способной к нескольким управляемым ядерным снарядам.

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman-3

"Запуск ракеты, лишенной заряда, был произведен для проверки готовности оружия ядерного сдерживания страны", — отметили в командовании ВВС США по глобальному удару.

Ракета была выпущена в 00: 03 (по времени западного побережья США) из стартового бункера на базе ВВС в Ванденберге, штат Калифорния.

По предоставленным военными данным, учебные боеголовки ракеты, пролетев 6760 км, попали по намеченным целям на американском полигоне на атолле Кваджалейн, входящем в состав Маршалловых островов, в центральной части Тихого океана.

Испытание проводилось почти через месяц после последнего запуска безоружного Minuteman-3 с той же базы.

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