Авиация стран Североатлантического альянса выполняет тренировочные полёты, в ходе которых отрабатывает нанесение ракетных ударов по России.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", — утверждает глава Минобороны.