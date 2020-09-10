Замглавы Минэнерго предъявлено обвинение в мошенничестве

Арестованному вчера замминистра энергетики Анатолию Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве. Его подозревают в причастности к хищению 603 млн рублей.

Об этом со ссылкой на Следком РФ сообщило РИА "Новости".

По версии следствия, используя служебное положение, Тихонов "прикарманил" часть денег, выделенных Российскому энергетическому агентству Минэнерго России на создание информационной системы.

На данный момент в деле определены ещё три фигуранта:

Роман Рыжков, советник Тихонова, и два вице-президента АО "Ланит" Виктор Серебряков и Владимир Макаров.

Все трое задержаны.