Замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

Во вторник в российское Минэнерго с обысками в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" пришли сотрудники ФСБ. Задержан замминистра Анатолий Тихонов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ближайшее время чиновнику будет избрана мера пресечения.

В чём дело

По данным следствия, которое ведут совместно Следком и ФСБ, в 2014 г. была похищена часть денег, выделенных на реализацию госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики".

Средства — 968 млн руб — выделялись на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.

В обязанности Тихонова, как замминистра, входит, помимо прочего, как раз — таки курирование разработки, формирования и исполнения плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также контроль за деятельностью финансового департамента министерства.