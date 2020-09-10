Стартовали чемпионаты Военно-морского флота по водным видам спорта

Во Владивостоке стартовали чемпионаты по водным видам спорта. Военные моряки будут соревноваться с 10 по 20 сентября, в соревновательную программу вошли такие спортивные дисциплины, как гребля на шлюпках на различные дистанции, гонка на шлюпках, гребно-парусное двоеборье. Также моряков ждет дальнее спортивное плавание, дистанция которого составляет 13 километров.

В состязаниях примут участие воинские части Военно-морского флота, команды учебных заведений ВМФ, Каспийская флотилия и остальные флоты, всего соревноваться будут 12 команд.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, победители этих чемпионатов войдут в сборную команду Военно-морского флота и примут участие в чемпионатах Вооруженных сил РФ, которые также состоятся во Владивостоке. Результаты всех этих соревнований пойдут в зачет общевойсковой спартакиады, а участие в них позволяет выполнить нормативы и получить звание "Мастер спорта России".