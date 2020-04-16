Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Корабли ВМФ России провели учения в Тихом океане

Силовые структуры » Министерство обороны

В акватории Тихого океана, у побережья Камчатки, поисково-ударные группы Тихоокеанского флота провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

К учениям также активно привлекалась морская авиация.

"В ходе учений семь больших и малых противолодочных кораблей в составе трёх тактических групп при поддержке противолодочной авиации флота осуществили поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила одна из атомных подводных лодок флота", — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Для поддержки кораблей из Приморья в район учения вылетели три дальних противолодочных самолёта Ту-142, ещё два противолодочных самолёта Ил-38 взлетели с аэродрома Елизово.

Также с больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" действовали палубные противолодочные вертолёты.

В финале учений субмарину успешно обнаружили с воздуха, а корабли ударной группы атаковали цель торпедами и глубинными бомбами по переданным координатам.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как в Астрахани военные специалисты проводят дезинфекцию важных общественных объектов городской инфраструктуры.

Темы учения тихоокеанский флот министерство обороны
Новости Все >
В Якутии собака раскрыла преступление
Бывшего заместителя мэра Майкопа будут судить за взятки
В White Rabbit не исключили закрытия части ресторанов
Корабли ВМФ России провели учения в Тихом океане
Великобритания продлила карантин на три недели
На Ставрополье женщина незаконно оформила более 600 кредитных договоров
В Новосибирске украли деньги, выделенные на ремонт дороги
Дандыкин о вербовке турками сирийских наемников
На Кубани полицейский помогал регистрировать угнанные иномарки
Певица Zivert удивила поклонников внешним видом
Последние материалы
В Якутии собака раскрыла преступление
Бывшего заместителя мэра Майкопа будут судить за взятки
В White Rabbit не исключили закрытия части ресторанов
Корабли ВМФ России провели учения в Тихом океане
Великобритания продлила карантин на три недели
На Ставрополье женщина незаконно оформила более 600 кредитных договоров
В Новосибирске украли деньги, выделенные на ремонт дороги
Дандыкин о вербовке турками сирийских наемников
Священники-диссиденты подвергают опасности верующих
На Кубани полицейский помогал регистрировать угнанные иномарки
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Василий Амирджанов Священники-диссиденты подвергают опасности верующих Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка Игорь Буккер Рустем Сафронов Пандемия в США: как американцы справляются с кризисом Рустем Сафронов
Комментарии
На Кубани полицейский помогал регистрировать угнанные иномарки
"Москва для москвичей": новый лозунг "Яблока"?
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Леонков: Россия и не скрывает, что ее противоракеты могут сбивать спутники
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Число погибших от коронавируса в Швейцарии превысило 1000 человек
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Треть предпринимателей России сократили более 50% сотрудников
Танками по эпидемии: возможные даты проведения Парада Победы
Кто во что горазд: в России не знают реального числа безработных?
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Крысы заполонили города США и Канады. Они разносят коронавирус?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ