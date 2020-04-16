Корабли ВМФ России провели учения в Тихом океане

В акватории Тихого океана, у побережья Камчатки, поисково-ударные группы Тихоокеанского флота провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

К учениям также активно привлекалась морская авиация.

"В ходе учений семь больших и малых противолодочных кораблей в составе трёх тактических групп при поддержке противолодочной авиации флота осуществили поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила одна из атомных подводных лодок флота", — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Для поддержки кораблей из Приморья в район учения вылетели три дальних противолодочных самолёта Ту-142, ещё два противолодочных самолёта Ил-38 взлетели с аэродрома Елизово.

Также с больших противолодочных кораблей "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" действовали палубные противолодочные вертолёты.

В финале учений субмарину успешно обнаружили с воздуха, а корабли ударной группы атаковали цель торпедами и глубинными бомбами по переданным координатам.

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