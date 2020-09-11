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США вынужденно увели БЛА из района военных учений Ирана

Иранские военные начали крупные ежегодные учения в Оманском море вблизи Ормузского пролива, на долю которого приходится 30% мировой торговли сырой нефтью морем.

США вынужденно увели БЛА из района военных учений Ирана

"Учения в восточной части Оманского залива направлены на улучшение возможностей Ирана по отражению внешних угроз и любого возможного вторжения", — заявил адмирал Хабиболла Сардари.

Учения, получившие название "Зольфагар-99", продлятся 3 дня и охватят площадь в 2 млн кв км. В военных играх Иран задействовал свои военно-морские, воздушные и наземные силы, включая подводные лодки и беспилотники.

"Начавшиеся учения вынудили США вывести из этого района свои беспилотники, которые ранее активно "патрулировали" там".

Об этом сообщил в эфире государственного ТК адмирал Шахрам Ирани. Данное заявление пока не было подтверждено Вашингтоном.

Напомним, напряженность между Тегераном и Вашингтоном остается высокой с 2018 года, когда США в одностороннем порядке вышли из знаковой международной ядерной сделки с Ираном и восстановили санкции против этой страны.

Иран, который решительно выступает против присутствия в Персидском заливе ВМС США, в ответ на санкции пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив.

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