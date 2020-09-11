Коломенские полицейские уничтожили более тысячи кустов конопли

В московской области проходят мероприятия, целью которых является выявление и ликвидация очагов растений, которые содержат наркотические и психотропные вещества.

Так, сотрудникам Коломенского отдела МВД удалось выявить и ликвидировать крупный очаг дикорастущей конопли. "Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Коломенскому городскому округу в ходе рейда недалеко от посёлка Сергиевский обнаружен участок с дикорастущей коноплей.

По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе мероприятия правоохранители скосили и сожгли более тысячи кустов дикорастущей конопли.