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В Белоруссии могут появиться российские военные базы

Активные действия США в отношении Белоруссии вынуждают Россию создать на территории республики свои военные базы.

Об этом в эфире передачи "Своя правда" на НТВ сообщила Маргарита Симоньян. Её слова в личном Telegram-канале опубликован политический деятель и журналист Роман Бабаян.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста из-за результатов президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.

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