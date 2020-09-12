В Белоруссии могут появиться российские военные базы

Активные действия США в отношении Белоруссии вынуждают Россию создать на территории республики свои военные базы.

Об этом в эфире передачи "Своя правда" на НТВ сообщила Маргарита Симоньян. Её слова в личном Telegram-канале опубликован политический деятель и журналист Роман Бабаян.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста из-за результатов президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.