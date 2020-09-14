Иркутские полицейские спасли жизнь пропавшему пенсионеру

Шестого сентября в дежурную часть полиции обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что её супруг уехал из дома на своём автомобиле, при этом никому не сообщил, куда и с какой целью направляется, после чего домой не вернулся.

Как сообщает пресс-служба МВД, оперативный дежурный немедленно передал ориентировку на пропавшего мужчину всем нарядам Дорожно-патрульной службы. Кроме того, к поиску подключились участковые уполномоченные и сотрудники уголовного розыска.

Розыскные мероприятия принесли результат. В ходе поисков в лесополосе Усольского района старший участковый уполномоченный районного Отдела внутренних дел Игорь Шелега смог найти пропавшего. Он пояснил участковому, что уже третьи сутки находился в тайге без еды и воды, а из-за больной ноги с трудом мог передвигаться. Кроме того, ночью было очень холодно, и мужчина замерзал.

Правоохранители на руках вынесли пострадавшего к автомобилю скорой помощи и передали врачам. Сейчас его здоровье и жизнь вне опасности.