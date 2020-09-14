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Псковские полицейские спасли мужчину из горящего дома

В Псковской области двое полицейских спасли жизнь местному жителю. Его дом загорелся, на место пожара первыми прибыли участковые уполномоченные Иван Кекин и Артур Александров. Офицеры находились в соседней деревне по служебным делам, и им удалось первыми прибыть к месту происшествия.

Псковские полицейские спасли мужчину из горящего дома

На месте пожара полицейские увидели соседку, которая пояснила, что в горящем доме находится его хозяин. До приезда правоохранителей женщина самостоятельно пыталась спасти его, но ей этого не удалось сделать.

Участковые вошли в охваченное огнём строение и вынесли из него мужчину. Затем полицейские оказали первую медпомощь хозяину дома, а далее стали тушить здание. Жилье погорельца также удалось спасти.

Как отмечает mk-pskov.ru, для Ивана Кекина это не первый героический поступок. Годом ранее он первым прибыл на место ДТП и вынес пострадавших из горящей машины, которая позже взорвалась.

В руководстве областного Управления внутренних дел сообщили, что наградят офицеров за мужество и профессионализм.

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