Стартовали совместные российско-белорусские военные учения

На полигоне "Брестский" в Белоруссии дан старт совместным военным учениям "Славянское братство". Манёвры пройдут до 25 сентября
В учениях примут участие более 800 человек личного состава и около 170 единиц боевой техники.
Как отмечает портал vpk-news.ru, с российской стороны в манёврах примут участие 300 бойцов и 70 единиц боевой техники гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ, в том числе, боевые машины десанта и бронетранспортеры.
Министерство обороны подчеркивает, что учения носят антитеррористический характер и не направлены против других стран.
Российские военные прибудут к месту проведения манёвров на железнодорожном транспорте, а после окончания учений вернутся в места постоянной дислокации.
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