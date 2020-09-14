Стартовали совместные российско-белорусские военные учения

На полигоне "Брестский" в Белоруссии дан старт совместным военным учениям "Славянское братство". Манёвры пройдут до 25 сентября

В учениях примут участие более 800 человек личного состава и около 170 единиц боевой техники.

Как отмечает портал vpk-news.ru, с российской стороны в манёврах примут участие 300 бойцов и 70 единиц боевой техники гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ, в том числе, боевые машины десанта и бронетранспортеры.

Министерство обороны подчеркивает, что учения носят антитеррористический характер и не направлены против других стран.

Российские военные прибудут к месту проведения манёвров на железнодорожном транспорте, а после окончания учений вернутся в места постоянной дислокации.