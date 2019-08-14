Совместные учения РФ и Белоруссии решено провести вдали от границ ЕС

Совместные военные учения Российской Федерации и Белоруссии "Щит Союза-2019" пройдут вдали от границ Европейского союза.

Об этом сообщил глава генштаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель главы Министерства обороны постсоветской республики генерал-майор Олег Белоконев.

В последнее время, признал Белоконев, военные учения НАТО в Восточной Европе проходят часто. Но Москва и Минск, указал он, приняли решение провести свои маневры в глубине территории РФ.

По словам замглавы Минобороны Белоруссии, решение о переносе учений от границ Евросоюза "сделано сознательно" и "в очередной раз подтверждает стремление Белоруссии и России снизить напряженность" в Восточной Европе.

Обстановка в регионе, напомнил Олег Белоконев, и без того крайне накалена.

Отметим, что анонсированные военные учения "Щит Союза-2019" пройдут в Нижегородской области с 13 по 19 сентября текущего года.

Напомним, что вчера истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету главы Министерства обороны Российской Федерации.

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