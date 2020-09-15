В Амурской области провели учение военнослужащие войск РХБЗ

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в ходе учения на полигоне в Амурской области ликвидировали условный очаг поражения химическим оружием.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, согласно условиям манёвров, специалисты разведки РХБЗ прибыли в предполагаемый очаг заражения, с помощью специальных приборов оперативно определили состав отравляющего вещества и локализовали источник условного заражения.

Для нейтрализации отравляющих веществ военнослужащие применили дымовые машины, распылили в воздухе специальный состав, а также провели обработку дорог и грунта. Кроме того, была обработана военная техника и личный состав.

В тренировке приняли участие около 200 человек личного состава и 80 единиц техники.