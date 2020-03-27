Войсками РХБЗ ЗВО развернуты пункты обработки на полигонах

Противовирусные учения пройдут на полигонах "Кирилловский" (Ленинградская область" и "Погоново" (Воронежская область).

В учениях задействованы подразделения бригады РХБЗ Западного военного округа.

"Задача военнослужащих отработка комплекса нормативов с применением инженерно-технических мобильных комплексов химзащиты, дегазационного комплексов, а также комплексов лабораторий полевых КЛП-10 и т.д.", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба Западного военного округа круглосуточно собирает информацию и проводит анализ условной эпидемиологической обстановки в районах практических действий войск.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ЗВО создает группировки для решения задач по локализации ЧС.