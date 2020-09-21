Группа Тульского соединения ВДВ прибыла на учение "Славянское братство"

Батальонная тактическая группа Тульского соединения ВДВ России прибыла в Белоруссию для участия в учении "Славянское братство-2020".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, группа примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне «Гожский».

Прибывшие 14 сентября российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения, в ходе активной фазы совместно со своими белорусскими коллегами отработают на полигоне «Брестский» высадку передового отряда из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76мд, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения «Славянское братство-2020» примут участие более 900 человек и около 100 единиц военной техники.

С 14 сентября на полигонах «Брестский» и «Гожский» на территории Белоруссии проводится совместное белорусско-российское учение «Славянское братство-2020».

В ходе учения десантники двух стран отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.