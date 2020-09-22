Первая эскадрилья космических сил США приземлилась. Пока в Катаре

Подразделение космических сил США впервые развернуто за пределами американской территории – пока не на чужой планете, а в маленьком государстве Персидского залива Катаре.

Эскадрилья из 20 военнослужащих прибыла на авиабазу Аль-Удейд, расположенную в пустыне к юго-западу от столицы Катара Дохи. Об этом сообщил их командир полковник Тодд Бенсон.

Сегодня в официальном Twitter космических сил Соединённых Штатов опубликовано видео, на котором запечатлена церемония приведения бойцов к присяге, которая состоялась в начале сентября. Войска засняты произносящими свои клятвы на фоне больших спутниковых тарелок.

#ICYMI, deployed Airmen transitioned to the USSF ranks on September 1, 2020, at Al Udeid Air Base, Qatar. pic.twitter.com/riMxKdGKx6 — United States Space Force (@SpaceForceDoD) September 20, 2020

Сообщается, что базирующееся в Катаре подразделение будет заниматься запуском спутников, мониторингом сил противника и предотвращением конфликтов в космосе.

По словам Бенсона, позже к “основным космическим операторам присоединятся еще несколько летчиков.”

Прибытие космических сил в Персидский залив, по-видимому, соответствует продолжающемуся конфликту Вашингтона с Ираном, который в начале этого года запустил на орбиту небольшой спутник. Этот запуск был раскритикован Вашингтоном и назван «ещё одним доказательством того, что Тегеран развивает свой ракетный потенциал, чтобы угрожать соседям:

"Мы начинаем видеть другие страны, которые чрезвычайно агрессивно готовятся распространить конфликт в космос, - сказал Бенсон в интервью AP, не называя никаких конкретных стран. - Мы должны быть в состоянии конкурировать, защищать наши национальные интересы."

Напомним, космические силы были официально учреждены Актом Конгресса в декабре 2019 года в соответствии с инициативой Трампа, чтобы «обеспечивать свободу действий США в космосе и сдерживать возможную агрессию».

С бюджетом в $15,4 млрд, выделенным на 2021 год, новые американские войска остаются пока самой низкофинансируемой отраслью вооруженных сил США.

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