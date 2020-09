Подразделение космических сил США впервые развернуто за пределами американской территории – пока не на чужой планете, а в маленьком государстве Персидского залива Катаре.

Эскадрилья из 20 военнослужащих прибыла на авиабазу Аль-Удейд, расположенную в пустыне к юго-западу от столицы Катара Дохи. Об этом сообщил их командир полковник Тодд Бенсон.

Сегодня в официальном Twitter космических сил Соединённых Штатов опубликовано видео, на котором запечатлена церемония приведения бойцов к присяге, которая состоялась в начале сентября. Войска засняты произносящими свои клятвы на фоне больших спутниковых тарелок.

#ICYMI, deployed Airmen transitioned to the USSF ranks on September 1, 2020, at Al Udeid Air Base, Qatar. pic.twitter.com/riMxKdGKx6