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Источник Правда.Ру

Иран объявил об успешном запуске своего первого военного спутника

Силовые структуры » Министерство обороны

Корпус Стражей Исламской революции Ирана объявил, что запуск их первого военного спутника на орбиту Земли прошел успешно.

"Спутник, названный Nur (Light), запущенный из Центральной пустыни, достиг орбиты 425 км после того, как был перенесен трехступенчатой пусковой установкой Qased", - говорится в распространенном сообщении.

Запуск спутника в космос стал крупным шагом вперед для иранских военных после неоднократных неудачных попыток запуска в последние месяцы.

Успех Ирана возмутил Штаты

Последовавшая сразу за сообщением Ирана реакция США ожидаемо негативна. Госсекретарь  Майк Помпео заявил:

"Иран нарушил резолюцию ООН, которая обязала Иран воздержаться на срок до восьми лет от работы над баллистическими ракетами, и должен быть привлечен к ответственности".

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