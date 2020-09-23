Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, который обвиняется в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, признал вину.

Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

"Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте", — добавили в ведомстве.

"Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал", — сказано в сообщении.