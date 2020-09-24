Наркополицейский задержан за выращивание каннабиса

Замначальника управления наркоконтроля города Великие Луки арестован за выращивание каннабиса.

По данным его бывших коллег, дурманящее растение нужно было стражу порядка для того, чтобы повысить свой "процент раскрываемости": личные результаты в "выявлении и пресечении наркопреступлений".

Следствие считает, что он "планировал использовать наркотическое сырьё в качестве вещдока по сфабрикованному им самим делу о хранении наркотиков".

Сообщается, что 19 сентября полицейский подбросил вещество, выращенное собственными руками, местному жителю.

После задержания офицера следователи обнаружили второй урожай конопли. Сейчас экс-борца с наркоманией обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконном приобретении и хранении наркотических средств.