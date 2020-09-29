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Ереван: Если Турция ударит истребителями, Армения развернёт "Искандеры"

Армения готова использовать баллистические ракеты российского производства "Искандер" в Нагорно-Карабахском регионе, если Турция развернет свои американские истребители F-16 в поддержку азербайджанского наступления.

Ереван: Если Турция ударит истребителями, Армения развернёт

Об этом заявил официальный Ереван.

"9К720 "Искандер" (SS-26 Stone в номенклатуре НАТО) — мобильный баллистический ракетный комплекс малой дальности российской разработки, есть на вооружении армянских вооруженных сил. Мы готовы развернуть "Искандеры", а также штурмовики Су-25, если возникнет необходимость соответствовать эскалации Азербайджаном продолжающегося конфликта в спорном регионе, если этого потребует логика боя", — сказал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге для прессы

"F-16 — дамоклов меч, нависший над жителями спорного анклава. Мы очень надеемся, что ситуация не будет обостряться до такой степени", — прокомментировал заявление своего правительства Вардан Тоганян, посол Армении в России.

По его словам, систем ПВО в этом районе достаточно, чтобы справиться с турецкими и азербайджанскими беспилотниками, которые использовались до сих пор.

Реакция Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ответ заявил, что у Баку есть "адекватный ответ", готовый к любой потенциальной эскалации с армянской стороны, не вдаваясь в подробности.

Напомним,

  • ранее президент Армении Армен Саркисян обвинил Турцию в том, что она напрямую снабжает Баку военными беспилотниками, наемниками и даже истребителями F-16.
  • Азербайджан утверждает, что Турция не принимает участия ни в каких боевых действиях в Нагорном Карабахе.
  • Анкара открыто поддержала наступление, начатое азербайджанскими войсками в воскресенье, несмотря на многочисленные призывы своих союзников по возглавляемому США альянсу НАТО проявить сдержанность.
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