На Камчатке ракетчики Тихоокеанского флота подняты по тревоге

Береговые ракетчики Тихоокеанского флота проводят зачётные тактические учения на Камчатке.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, ракетные дивизионы вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы, туда проследовали маршем боевые машины БРК "Бастион" и "Бал".

Ракетчики отрабатывали все виды обеспечения от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны, преодолели условно зараженные участки с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты. Безопасность колонны на марше обеспечивала военная автоинспекция Восточного военного округа.

Комплексы берегового соединения развернуты на позициях на берегу Тихого океана, откуда будут выполнены электронные пуски по условным целям. Технические подразделения проведут подготовку ракет для огневых дивизионов, отработав контрольные нормативы.

Всего в учении принимают участие свыше 300 военнослужащих и более 80 единиц боевой и специальной техники.