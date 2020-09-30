В ходе дозаправки в воздухе пилот истребителя потерял управление и военный самолёт был потерян.
Как сообщает портал topwar. ru, инцидент произошёл в районе Солтон-Си в США. На данный момент известно, что истребитель F-35B выполнял дозаправку в воздухе, в ходе которой случилась внештатная ситуация, из-за чего пилот истребителя потерял управление самолётом. Лётчику удалось катапультироваться, однако, истребитель был потерян.
Позже пилот был обнаружен, его доставили в госпиталь, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Отмечается, что воздушный танкер, который проводил дозаправку, благополучно вернулся на авиабазу.
В настоящее время выясняются причины инцидента, ведётся поиск истребителя.
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