В США потеряли истребитель после неудачной дозаправки в воздухе

В ходе дозаправки в воздухе пилот истребителя потерял управление и военный самолёт был потерян.

Как сообщает портал topwar. ru, инцидент произошёл в районе Солтон-Си в США. На данный момент известно, что истребитель F-35B выполнял дозаправку в воздухе, в ходе которой случилась внештатная ситуация, из-за чего пилот истребителя потерял управление самолётом. Лётчику удалось катапультироваться, однако, истребитель был потерян.

Позже пилот был обнаружен, его доставили в госпиталь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что воздушный танкер, который проводил дозаправку, благополучно вернулся на авиабазу.

В настоящее время выясняются причины инцидента, ведётся поиск истребителя.