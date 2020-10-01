Военнослужащие провели учение в Самарской области

Артиллеристы и снайперы Центрального военного округа провели совместное учение в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, манёвры проходили на рощинском полигоне. По условиям учения беспилотники определили координаты укрепрайона противника и передали данные в штаб. После этого опорные пункты условного противника были уничтожены из 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов 2Б11.

Далее в бой вступили снайперы, которые уничтожили разрозненные группы условного противника. Снайперы вели прицельный огонь на расстоянии до 1000 метров, а корректировка проводилась с помощью беспилотников "Орлан-10".

В манёврах приняли участие 500 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники.