Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Работники сельхозпредприятия похитили три грузовика семян подсолнечника
В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру
В Саранске молодые люди организовали 213 тайников с наркотиками
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
В Вологде участковые спасли пенсионерку от мошенников
Эксперты перечислили витамины для укрепления зрения
В Петербурге на железнодорожной станции задержали наркодилера
Бизнесмен незаконно израсходовал электроэнергию на 1,5 миллиона рублей
"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали соперников по Лиге чемпионов

Военнослужащие провели учение в Самарской области

Артиллеристы и снайперы Центрального военного округа провели совместное учение в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, манёвры проходили на рощинском полигоне. По условиям учения беспилотники определили координаты укрепрайона противника и передали данные в штаб. После этого опорные пункты условного противника были уничтожены из 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов 2Б11.

Далее в бой вступили снайперы, которые уничтожили разрозненные группы условного противника. Снайперы вели прицельный огонь на расстоянии до 1000 метров, а корректировка проводилась с помощью беспилотников "Орлан-10".

В манёврах приняли участие 500 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники.

Последние материалы
Крутой опроверг, что посвятил песню "Мадонна" бывшей супруге
Юрий Кублановский: "По России катится жёлтое колесо"
Работники сельхозпредприятия похитили три грузовика семян подсолнечника
В центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру
Мария Миронова впервые показала фото годовалого сына Фёдора
В Саранске молодые люди организовали 213 тайников с наркотиками
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
В Вологде участковые спасли пенсионерку от мошенников
Эксперты перечислили витамины для укрепления зрения
В Петербурге на железнодорожной станции задержали наркодилера
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"

"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".

Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Новости Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
"К 60-ти мы уже не вернемся никогда": что будет с курсом рубля
Политолог рассказал, почему военная помощь России Армении не обсуждается
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юрий Кнутов: России надо готовится к войне с Турцией
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Названы условия участия России в войне за Карабах
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников