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Западные военные аналитики высоко оценили боеспособность армии РФ

Международный Институт Стратегических Исследований (IISS) (аналитический центр, финансируемый западной оружейной промышленностью) опубликовал результаты проведенного исследования, вывод которых однозначен — военный потенциал России находится на самом высоком уровне со времен Холодной войны, а ее вооруженные силы лучше оснащены и более профессиональны после десяти лет инвестиций и реформ.

Западные военные аналитики высоко оценили боеспособность армии РФ

Проще говоря, IISS утверждает, что модернизация ВС РФ и недавний боевой опыт сделали российскую армию "очень боеспособной".

"Сегодня Россия располагает боеспособными обычными вооруженными силами, которые Москва готова использовать оперативно, а также одним из двух крупнейших стратегических арсеналов в мире", — заявили в МИС, подчеркнув, что военный потенциал страны в последнее время был испытан на нескольких театрах военных действий, в том числе в Сирии.

Аналитики пояснили, что сухопутные войска России "меньше и боеспособнее", чем были в 1990-е годы, и находятся в "высокой степени готовности". В частности, они особо выделили воздушно-десантные войска страны и реорганизованные силы специального назначения. Они также отметили прогресс России в укреплении ее артиллерийского и ракетного потенциала. Что, несомненно, "порадует" их спонсоров.

ДЛЯ СПРАВКИ:

IISS — это британский мозговой центр, базирующийся в Лондоне. Основан в 1958 году.

Как отмечают наши военные эксперты, сделанные выводы "дорого стоят, поскольку организация финансируется такими компаниями, как Lockheed Martin, BAE Systems, Raytheon и Boeing: все они заинтересованы в продвижении идеи угроз западной военной гегемонии".

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