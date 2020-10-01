Физик-ядерщик подозревается в передаче Китаю секретных технологий

Российский физик, до недавнего времени работавший в Китае, обвиняется в разглашении государственной тайны.

По данным новостного сайта Znak, это 64-летний физика-ядерщик Александр Луканин. Он был арестован за разглашение секретной информации, но официального подтверждения этому пока нет. Издание также сообщило, что ученый в настоящее время находится в следственном изоляторе, а ФСБ провела обыск в его доме.

Область научных интересов Луканина — электронные приборы в ядерной физике. Известно, что он работал в Политехническом университете в Томске, а затем перешел в Институт физики прочности и материаловедения (входит в Сибирское отделение РАН). Там Луканин занимался разработкой высоковольтных источников питания до переезда в Китай. Когда он не смог вернуться в Шэньян после пандемии коронавируса, он нашел работу в Томском государственном университете.

В интервью СМИ, друг Луканина Николай Кривопалов сказал о его аресте:

"Насколько нам известно, его подозревают в том, что он продал китайцам какие-то технологии. Выйдя на пенсию, он отправился работать в Китай — его пригласил Шэньянский университет. Он работал там в лаборатории, исследуя высоковольтные источники питания, радиотехнические помехи твердых материалов и тому подобные области. Но, насколько нам известно, это не было связано с оборонкой."

Напомним, что в августе Министерство обороны России предложило сделать конфиденциальной всю информацию о военной обороне страны, если она уже не является государственной тайной. В последние месяцы по подозрению в государственной измене были арестованы несколько российских академиков, в том числе три ученых из Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев, Роман Ковалев и Сергей Мерещяков.