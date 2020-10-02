Артиллеристы уничтожили условного противника в Восточной Сибири

Артиллеристы горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили условного противника в горах Тывы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, по замыслу манёвров, разведчики используя беспилотники "Орлан-10" сначала обнаружили в горах скопление противника, а затем передали данные в командный пункт.

На боевых учениях определили безопасные подходы. Расчёты самоходных орудий "Нона-СВК" выдвинулись в обозначенный район и заняли огневые позиции. Артиллеристы на дистанции в семь километров поразили орудийным огнём условного противника.

В манёврах были задействованы 500 военнослужащих и 80 единиц военной и спецтехники.