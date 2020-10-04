Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сейчас находится в СИЗО "Лефортово", сообщил, что у него с каждым днём ухудшается зрение.

Об этом арестованный экс-чиновник рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Марине Литвинович.

"Мы спросили его о самочувствии, поскольку ходит много слухов о том, что его избили. Он ответил: "Я здоров, у меня все нормально, я просто очень разозлен!". Но Фургал еще раз сказал, что зрение у него стремительно падает: "Я пришел в СИЗО с нормальным зрением, сейчас я вижу с каждым днем хуже". В СИЗО офтальмолога нет, мы рекомендовали вывезти всех к офтальмологу в "Матросскую тишину", поскольку в "Лефортово" уже несколько человек обратились к нам по поводу проблем со зрением", — объяснила член ОНК.