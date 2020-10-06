На Камчатке завершаются испытания двух современных водолазных катеров

На Камчатке завершаются государственные испытания двух современных аварийно-спасательных катеров Тихоокеанского флота.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в августе этого года катера РВК-1264 и "Александр Шеремет" Северным морским путем были доставлены на Камчатку, расконсервированы и подготовлены к испытанию узлов и механизмов. До конца этой недели завершатся испытания катеров, после чего они пополнят ряды отряда спасательных судов войск и сил на северо-востоке России.

Отмечается, что катера предназначены для проведения работ на глубинах до 60 метров и волнении моря до трёх баллов. Кроме того, катера способны тушить пожары на объектах высотой до 30 метров и обеспечивать электропитанием обесточенные судна.

В военном ведомстве отмечают, что катера имеют высокую энерговооруженность и ледовое подкрепление корпус. Это позволяет судам работать на удалении до 50 миль от мест базирования.