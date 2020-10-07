В Сибири военные показали навыки экстремального вождения

Мотострелки и артиллеристы 41 общевойсковой армии Центрального военного округа продемонстрировали навыки экстремального вождения.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, манёвры прошли нга полигонах Кемеровской области, Алтайского края и Тывы.

Военнослужащие продемонстрировали вождение в экстремальных условиях бронеавтомобилей "Тигр", боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Нона-СВК" и "Акация". Механики-водители на пятикилометровых маршрутах преодолели колейные мосты и проходы, противотанковые рвы, крутые подъёмы и спуски, а также естественные и искусственные броды. Вождение проходило как в светлое, так и в тёмное время суток.

Контрольные нормативы сдали более 800 водителей и механиков-водителей. К манёврам было привлечено 60 единиц военной техники.