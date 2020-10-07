В Рязанской области военные борются с пожаром на складе боеприпасов

В тушении пожара на складе боеприпасов в Рязанской области задействованы 70 военнослужащих и 10 единиц военной спецтехники.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, пожар тушат два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин. В тушении возгорания участвуют шесть пожарных расчётов подразделений МЧС. К вылету готовы три вертолёта Ми-8 военной авиации Западного военного округа с водосливными устройствами ВСУ-5.

В настоящий момент рассматривается привлечение к тушению пожара специального пожарного поезда МЧС.

Отмечается, что к месту чрезвычайного происшествия вылетела комиссия Западного военного округа под руководством заместителя командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению.