Спецназ Центрального военного округа провёл операцию по уничтожению отряда условных боевиков в тылу противника на полигоне Новая Бинарадка под Самарой.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, по замыслу тренировки разведгруппы совершили марш в район условного противника и раскрыли расположение отряда боевиков.
Из снайперских винтовок бойцы спецназа сняли часовых противника, а затем уничтожили разрозненные группы врага из автоматов АК-74, снайперских винтовок СВД и пулемётов "Печенег".
После уничтожения "боевиков" военнослужащие вышли в район эвакуации.
В силовом ведомстве отметили, что в учениях приняли участие 100 бойцов спецназа. В манёврах были задействованы 10 единиц военной техники.
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