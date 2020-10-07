Спецназ провёл учения по уничтожению условного отряда боевиков

Спецназ Центрального военного округа провёл операцию по уничтожению отряда условных боевиков в тылу противника на полигоне Новая Бинарадка под Самарой.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, по замыслу тренировки разведгруппы совершили марш в район условного противника и раскрыли расположение отряда боевиков.

Из снайперских винтовок бойцы спецназа сняли часовых противника, а затем уничтожили разрозненные группы врага из автоматов АК-74, снайперских винтовок СВД и пулемётов "Печенег".

После уничтожения "боевиков" военнослужащие вышли в район эвакуации.

В силовом ведомстве отметили, что в учениях приняли участие 100 бойцов спецназа. В манёврах были задействованы 10 единиц военной техники.