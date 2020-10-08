Вооружённые силы получат три новейших беспилотника "Охотник"

В ближайшее время ВКС России получат ещё три тяжёлых беспилотника "Охотник".

Как сообщает портал vpk-news. ru, в войсках уже проводятся испытания прототипа беспилотного летательного аппарата "Охотник". Ещё три летательных аппарата будут поставлены для проведения более комплексных испытаний.

Отмечается, что один из них будет использоваться для проведения ресурсных испытаний на земле. Ещё два будут использоваться в воздухе.

Кроме того, три новых образца имеют отличие от прототипа: в беспилотниках удалось снизить радиолокационную заметность.