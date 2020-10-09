Противостояние США и КНР создает условия, аналогичные довоенной Европе

США должны пересмотреть свою гегемонию и договориться с Китаем о введении ограничений на конкуренцию, потому что альтернативой является создание условий, аналогичных тем, которые предшествовали Первой мировой войне.

Об этом предупредил Генри Киссинджер, дипломат администрации Никсона, которому приписывают организацию сближения США с Китаем, в ходе виртуального мероприятия, организованного экономическим клубом Нью-Йорка.

"Наши лидеры и их лидеры должны обсудить пределы, за которые они не будут выдвигать угрозы, и обозначить рамки того, как определить это", — сказал Киссинджер.

Дипломат особо подчеркнул, что развитие таких технологий, как искусственный интеллект, совершило скачок вперед, "возможно, не похожий ни на один другой с момента появления печатного станка, сделав мир слишком сложным для односторонности".

"Вашингтону нужен новый образ мышления, который признал бы, что сегодня ни одна страна не способна достичь такого одностороннего превосходства как в стратегии, так и в экономике, что никто не будет в состоянии угрожать ей", — добавил он.

Киссинджер уверен, что переговоры с Китаем должны вестись на постоянной основе, "чтобы преодолеть партизанство в США".