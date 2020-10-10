Ночью в Москве завершились переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России.
На основе обращения президента РФ Владимира Путина стороны договорились прекратить огонь с 12:00 10 октября 2020 года.
Также стороны должны приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мира.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.