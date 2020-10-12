В Белоруссии дан старт учению ОДКБ "Нерушимое братство-2020"

В Белоруссии состоялась церемония открытия командно-штабного учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2020".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, учение пройдёт в два этапа и завершится 16 октября.

Самолетом Ил-76 в Белоруссию были доставлены военнослужащие Центрального военного округа из Самарской области. На расстояние более полутора тысяч километров железнодорожным транспортом в район проведения манёвров переброшена военная техника и оружие, задействованные в учении с российской стороны.

Всего в манёврах будут задействованы более 140 военнослужащих Центрального военного округа, 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.