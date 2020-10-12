Историк Олег Соколов во время убийства Анастасии Ещенко был в состоянии безумия. После совершения преступления он хотел свести счёты с жизнью.
Об этом он рассказал сам на заседании суда.
"Я решил испугать ее выстрелом, чтобы остановить поток этого мата. Я хотел выстрелить под ухом, она бросилась на меня с ножом. После этого я ничего не помню. Я стою на берегу Мойки, холодно… Я был в ужасе. Я решил сам себя наказать, хотел написать завещание, попрощаться с детьми. Я был готов к смерти, я должен умереть", — утверждает историк.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.