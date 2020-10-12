Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области

Сотрудники полиции продолжают поиск мужчины, который открыл стрельбу по остановке и рейсовому автобусу в Нижегородской области.

Пока местоположение преступника неизвестно. Ранее сообщалось, что он скрылся в лесу.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу в сторону остановки общественного транспорта и маршрутного автобуса в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся", — сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Напомним, в ходе нападения на автобус и остановку были убиты четыре человека. Ещё три ранены. СМИ сообщали, что перед нападением злоумышленник убил собственную бабушку.