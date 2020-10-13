В Азербайджане возбудили дело на российского журналиста Пегова

Российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов стал фигурантом уголовного дела в Азербайджане.

Журналиста обвиняют в призывах к терроризму.

"Гражданин России Семён Пегов объявлен в розыск в связи с незаконным пересечением границы и призывами к терроризму. Он размещал на YouTube-канале WarGonzo видеоролики с призывами к гражданам России приезжать в зону ведения боевых действий для оказания помощи Армении, то есть, к нарушению территориальной целостности Азербайджана", — написано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры страны.