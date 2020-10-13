Шойгу заявил, что армии нужны транспортные самолёты

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в ведомстве сообщил, что армия нуждается в транспортных самолётах.

Как сообщает портал vpk-news.ru, генерал рассказал, что сегодня в Вооружённых силах возросла потребность в перевозках крупногабаритных и сверхтяжёлых грузов, поэтому армии требуются такие самолёты, как Ан-124.

В ходе совещания руководители Авиационного комплекса имени Ильюшина и Уральского завода гражданской авиации высказали предложения по завершению контракта на модернизацию, восстановление и продление ресурса двух самолётов Ан-124 и капремонт и модернизацию двенадцати авиационных двигателей Д-18Т.