Азербайджанский город Гянджа вновь подвергся ракетному обстрелу

Командование ВС Азербайджана сообщило о нанесении Ереваном ракетного удара по городу Гянджа. Ранее населённый пункт уже подвергался обстрелу ракетами.

В ходе атаки погибли 12 человек. Две ракеты попали в жилые квартиры, около 40 человек пострадали. Пять жилых объектов были полностью уничтожены, ещё 20 зданий повреждены.

В Армении опровергли заявление Баку об обстреле территорий Азербайджана.