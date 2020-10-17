Командование ВС Азербайджана сообщило о нанесении Ереваном ракетного удара по городу Гянджа. Ранее населённый пункт уже подвергался обстрелу ракетами.
В ходе атаки погибли 12 человек. Две ракеты попали в жилые квартиры, около 40 человек пострадали. Пять жилых объектов были полностью уничтожены, ещё 20 зданий повреждены.
В Армении опровергли заявление Баку об обстреле территорий Азербайджана.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.